Exempleados de Amazon demandan por discriminación

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Estamos realizando investigaciones exhaustivas de cada uno de esos casos no relacionados, como hacemos con todos los incidentes. No hemos encontrado evidencia alguna que respalde las acusaciones”, dijo el vocero de Amazon Brad Glasser, que añadió que la compañía no tolera discriminación ni hostigamiento.

No se pudo contactar a Stoia, de 36 años, dijo The Daily Herald. Una cuenta en LinkedIn de un empleado de Amazon con ese nombre en el área de Seattle parecía haber sido borrada.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

Published: May 21 , 2021 2 : 00 pm Updated: May 21 , 2021 2 : 27 pm

Published: May 21 , 2021 2 : 00 pm Updated: May 21 , 2021 2 : 27 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.