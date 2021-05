Longoria, Obama se suman a chat sobre vacunas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Made to Save es una campaña nacional de educación que busca crear confianza pública en las vacunas contra el COVID-19. Junto con United State of Women, forman parte de Civic Nation, presidida por Valerie Jarrett, que fue asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Obama.

Las organizaciones Made to Save, United State of Women, Supermajority y el Departamento de Salud estadounidense serán los anfitriones de la reunión que se transmitirá el lunes por Facebook Live.

