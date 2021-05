Nave tripulada de Virgin Galactic hace vuelo de prueba

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Aunque los precios de las acciones de Virgin Galactic subieron esta semana con el anuncio de la prueba programada para el sábado, no fue suficiente para contrarrestar las pérdidas que han tenido desde un pico en febrero. Algunos analistas han advertido que pudiera pasar tiempo antes de que la compañía tenga ganancias, pues no está decidido el arranque exacto de sus operaciones comerciales.

