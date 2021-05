Documentos de la corte revelan conducta perturbadora y amenazas del padre que mató a su hijo de cuatro años y se suicidó

Madeleine Wright is a general assignment reporter for Local 10 News. She joined the team in March 2017.

Más tarde ese día, los oficiales encontraron al niño y a su padre muertos dentro del condominio de Stacey en Las Olas by the River, en Southeast 5th Avenue, en Fort Lauderdale.

Ella alega que Stacey no había llevado a su hijo a la escuela en dos días y la policía no pudo localizarlo.

Published: May 24 , 2021 12 : 54 pm Updated: May 24 , 2021 1 : 49 pm

