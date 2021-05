Venezuela rechaza abrir frontera con Colombia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Venezuela y Colombia, que comparten 2.200 kilómetros de frontera, no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019 por decisión del mandatario venezolano, quien ordenó la expulsión de los diplomáticos colombianos. El gobierno de Duque no reconoce la legitimidad de Maduro, argumentando que fue elegido en unos comicios fraudulentos.

