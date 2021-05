Vacuna COVID de Moderna sí funciona en niños desde 12 años

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

May 25 , 2021 11 : 38 am

Published: May 25 , 2021 11 : 38 am

May 25 , 2021 11 : 38 am

Published: May 25 , 2021 11 : 38 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.