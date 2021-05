EEUU: Matanza a tiros en San José se suma a otras en 2021

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

De acuerdo con una base de datos compilada por The Associated Press, el periódico USA Today y la Universidad del Noreste que da seguimiento a las masacres perpetradas en los últimos 15 años, la ocurrida en San José fue la 15ta en 2021, todas con armas de fuego. Han muerto 86 personas en ataques a tiros en comparación con 106 en todo 2020. La base de datos considera que un tiroteo ya es una masacre cuando hay cuatro o más personas asesinadas, excluido el atacante, lo que deja ver que la cifra de muertos por arma de fuego es mucho mayor si se consideran los incidentes con menor número de víctimas fatales.

