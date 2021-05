Nuevo jurado investigador para otra fase de pesquisa a Trump

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La persona familiarizada con el asunto no estaba autorizada para hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. La noticia fue reportada en primera instancia por The Washington Post.

NEW YORK – Los fiscales de Nueva York han convocado a un jurado investigador especial para considerar la evidencia en una investigación penal sobre los negocios del expresidente Donald Trump, informó el martes a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Published: May 25 , 2021 8 : 47 pm Updated: May 25 , 2021 9 : 37 pm

