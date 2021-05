ONGs de EEUU realizan campaña para donar jeringas a Cuba

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las autoridades cubanas hasta ahora no reportaron falta de insumos específicos para la vacunación, aunque los científicos mencionaron las dificultades para adquirir materias primas debido a las sanciones de Estados Unidos a la isla, que se agudizaron durante la administración del presidente Donald Trump y que el nuevo mandatario Joe Biden no ha eliminado.

“La iniciativa está siendo organizada mediante la Campaña Salvando Vidas e incluye decenas de organizaciones nacionales y locales, incluyendo MEDICC, DSA, CodePink, IFCO y el Centro de Estudios Cubanos”, dijo a The Associated Press, Bob Schwartz, presidente de Global Health Partners, la organización no gubernamental que coordina las donaciones.

