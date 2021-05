Hombre de Miami gana gran premio con boleto de scratch off

David Selig is the Digital Executive Producer at WPLG, overseeing Local10.com.

MIAMI – Él no se ganó el premio superior, pero Jesús Fanjul de Miami probablemente no puede quejarse de ganar $1 millones del juego de la lotería de la Florida $5,000,000 Luck scratch-off game.

This scratch-off was worth nearly a million bucks for a Miami man.

