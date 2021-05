Luisiana: piden acusar a policías por muerte de hombre negro

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sus comentarios, en una conferencia de prensa en línea, se produjeron apenas una semana después de que The Associated Press obtuviera y publicara un video de la cámara corporal de uno de los agentes involucrados, que parece contradecir al menos la declaración de un policía de que Ronald Greene seguía siendo una amenaza incluso después de haber sido inmovilizado, y que su comportamiento fue la razón por la que los policías usaron la fuerza.

