California: Atacante almacenaba armas y cartuchos en su casa

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El sujeto también recurrió a un peculiar método para retardar el incendio de su casa mientras él se encontraba fuera: puso “munición en una olla sobre una estufa”, dijo el agente Russell Davis, a The Associated Press. El líquido en la olla —sin que los investigadores sepan aún que había dentro— alcanzó el punto de ebullición, encendió un acelerante y posiblemente la pólvora de los cartuchos cercanos.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.