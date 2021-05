Protestan contra confinamiento bailando tango en Argentina

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Decenas de bailarines y de ciudadanos con mascarillas se concentraban el sábado en la plaza de la República, cercana al emblemático Obelisco de Buenos Aires, para bailar tango —una actividad prohibida en plena pandemia y una de las expresiones artísticas más tradicionales de Argentina— a manera de protesta, comprobó un periodista de The Associated Press.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.