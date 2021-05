Trudeau: Cadáveres de 215 niños indígenas no es caso aislado

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación tiene registros de al menos 51 niños que murieron en la mencionada escuela entre 1915 y 1963. La Comisión identificó unas 3.200 muertes confirmadas en internados, pero señaló que las escuelas no registraron la causa de la muerte en casi la mitad de ellas. Algunos murieron de tuberculosis. La Comisión dijo que la práctica normal era no enviar los cuerpos de los estudiantes que morían en las escuelas a sus comunidades. La Comisión también dijo que el gobierno quería mantener los costos bajos, por lo que nunca se establecieron normas adecuadas.

“Lamentablemente, esta no es una excepción ni un incidente aislado”, agregó. “No nos vamos a esconder de eso. Tenemos que reconocer la verdad. Las escuelas hogar fueron una realidad; una tragedia que existió aquí, en nuestro país, y tenemos que asumirlo. Los niños fueron tomados de sus familias, regresaban afectados o simplemente no regresaban”.

