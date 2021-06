Brasil crece más de lo esperado en el primer trimestre

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los expertos en salud alentaron que una mayor actividad agravaría los contagios de COVID-19, y algunos han comenzado a advertir que podría estar tomando forma una tercera ola de la pandemia. La cifra diaria de muertos en el país ha retrocedido luego de haber registrado más de 3.000 al día a mediados de abril, cuando Brasil fue el epicentro mundial del coronavirus. El país sigue siendo el segundo más alto del mundo con 1.850 decesos diarios, según Our World in Data, un sitio de investigación en línea.

