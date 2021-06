Corte Suprema de EEUU deja intacto fallo contra J&J

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Johnson & Johnson, basada en New Brunswick, New Jersey, ha dejado de vender su famoso talco Johnson’s Baby Powder en Estados Unidos y Canadá, aunque sigue en los mercados en otras partes.

Los jueces no comentaron el martes al rechazar la apelación de J&J. La compañía argumentó que no fue tratada justamente en un juicio que involucró a 22 pacientes con cáncer que provinieron de 12 estados y con antecedentes diferentes.

