Denuncian falta de diversidad en la policía estatal de NY

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La cultura de la policía estatal era sistemáticamente racista ... No importaba dónde estaba o qué estaba haciendo, siempre me recordaban que yo era negro”, afirmó Miller, quien se jubiló en 2016 y demandó a la policía estatal acusándola de tomar represalia.

Varios efectivos miembros de minorías denunciaron ante The Associated Press que la discriminación racial permea a la policía estatal, pese a la orden de un juez en la década de 1970 de diversificarla.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.