Realildad virtual no fue alivio para encierros de COVID-19

Logo de Facebook exhibido en un iPad en Filadelfia. El Oculus Quest 2 de Facebook asoma como un paso importante con miras a la popularizacin de la realidad virtual, una tecnologa revolucionaria, que promete mucho pero no termina de despegar. (AP Photo/Matt Rourke, File)

(Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu)