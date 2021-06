Ballenas francas del Atlántico son cada vez más pequeñas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Esto no se trata de ballenas francas ‘pequeñas’, sino de una manifestación física de un problema fisiológico; es el dolor en el pecho antes de sufrir el paro cardíaco", dijo Regina Asmutis-Silvia, directora ejecutiva del organismo de beneficencia Whale and Dolphin Conservation North America, que no formó parte del estudio. “Ignorar este hecho sólo conduce a una tragedia inevitable, mientras que reconocerlo y atenderlo literalmente podría salvar una vida o, en este caso, a toda una especie”.

La pérdida de tamaño es una amenaza para la supervivencia de la especie, ya que las ballenas no están procreando lo suficiente. No son lo suficientemente grandes para amamantar a sus crías o siquiera para quedar preñadas, señalaron los autores del reporte.

