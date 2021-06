Disparidad racial de vacunas contra COVID-19 en Florida preocupa comunidades de color

Leaders try to get more COVID vaccines into the Black community

MIAMI GARDENS, Fla. – La iglesia de Melissa Williams en Miami Gardens es un sitio de vacunas COVID-19, y ella subraya la importancia de eso.

“Sabemos que se dice que las personas de colo , no están recibiendo las vacunas. y queremos hacerlo más conveniente. queremos que sea aquí mismo en nuestro vecindario”, dijo Williams, de la iglesia Cristiana Pratt Memorial Holy Spirit, que ofrece vacunas de Pfizer y Johnson &Johnson.

Hasta ahora en Florida, casi 7 millones de personas blancas han sido vacunadas, en comparación con poco menos de 750,000 personas negras. Es una gran disparidad incluso ahora con la vacuna ampliamente disponible.

El jueves, Local 10 News intentó hablar con aquellos que venían a la iglesia para recibir la vacuna, pero muy pocos se presentaron.

Williams mantiene la esperanza de que tener las vacunas disponibles en las comunidades de color ayudará, pero dice que algo inesperado ha estado sucediendo. Personas de otros países vienen a su iglesia a recibir la vacuna.

“vinieron aquí y acabaron de entrar en el país, y dijeron que iban al sitio web, al CDC, y que estábamos en la lista”, dijo.

El presidente Joe Biden está lanzando “Shots at the Shop”, una forma en que su administración espera llevar la vacuna a la comunidad negra a través de barberías y peluquerías.

Along those lines, incentives such as free childcare and free beer are also be offered to those that get the vaccine. It comes as the president sets a goal of 70% American adults vaccinated by July 4.

“Incluso si no crees en recibir la vacuna, hazlo por otros”, dijo Williams.

Dijo que las vacunas estarán disponibles en Pratt Memorial Holy Spirit Christian Church (1908 NW 183rd St.) por última vez el viernes de 10 a.m. a 6 p.m.