Organismo electoral de México es blanco de "fake news"

“Anteriormente se ha dado, pero no con la intensidad de ahora y jamás desde (la) Presidencia. Esta es la primera vez en la historia de México en la que el presidente está buscando denostar a la autoridad”, dijo a The Associated Press María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

