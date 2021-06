Biografías de los candidatos a la presidencia de Perú

Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial del partido Per Libre, Pedro Castillo, sostiene un gran lpiz simulado durante su mitin de clausura en Lima, Per, el jueves 3 de junio de 2021. El ex maestro de escuela rural se enfrentar a la candidata rival Keiko Fujimori en las elecciones del 6 de junio. (AP Foto/Guadalupe Pardo)