Corte EEUU falla contra inmigrantes con protección temporal

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Kagan escribió que no. “El programa ETP otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del ETP no hace que un participante ilegal ... sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.