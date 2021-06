Abogados: Trump no es responsable de insultar a periodista

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La posición del Departamento no sólo es legalmente equivocada, es moralmente equivocada porque permitiría a los funcionarios federales encubrir su mala conducta sexual al atacar a cualquier mujer que tenga el valor de presentarse”, dijo. “Llamar a una mujer a quien uno asaltó ‘mentirosa’ o ‘mujerzuela’ o ‘no es mi tipo’, como hizo Donald Trump no es un acto oficial de un presidente estadounidense”.

NEW YORK – No se puede considerar a Donald Trump personalmente responsable ante la justicia por sus declaraciones “groseras e irrespetuosas” contra una mujer que lo acusó de violación porque él las hizo cuando era presidente, dijeron abogados del Departamento de Justicia a una corte de apelaciones.

