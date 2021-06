Harris mira a México en su gira sobre migración

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos encontraron a casi 19.000 niños no acompañados en marzo, la cifra más alta de la que se tiene registro. En total encontraron a 170.000 personas en la frontera en el mes de abril, el número más alto en más de 20 años, aunque los números no pueden compararse directamente porque las personas a las que se impide cruzar bajo las autoridades asociadas a la pandemia no sufren consecuencias legales, de modo que muchos cruzan varias veces.

