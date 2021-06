Madre cuenta que sus hijos reconocen su participación en tiroteo de Turnpike pero no en ataque afuera del Hookah Inn

Madeleine Wright is a general assignment reporter for Local 10 News. She joined the team in March 2017.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

La familia ha recibido amenazas de muerte culpándoles por el tiroteo masivo, en el que no fueron acusados, comentó la mujer, quien no quería hablar frente a la cámara por temor a represalias.

Teen brothers admit to shooting on Florida's Turnpike, mother says

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.