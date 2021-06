Panamá investiga denuncia de vacunación clandestina

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La denuncia fue interpuesta por las autoridades de Salud tras la divulgación de informes de prensa que denunciaban que se estaban aplicando furtivamente vacunas contra el COVID-19 en un local de un edificio particular en un área acomodada. El ministro de Salud, Luis Sucre, acudió a la procuraduría y dijo que confía en que prontamente el Ministerio Público determine si hay o no funcionarios del ramo involucrados.

