Una caída en firma de servidores deja webs fuera de servicio

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Algunos visitantes que intentaban acceder a CNN.com encontraban un mensaje que decía “Error en Fastly: dominio desconocido: cnn.com”. Los intentos de acceder al Financial Times mostraban un mensaje similar, mientras que los sitios del New York Times y el del gobierno británico gov.uk daban un mensaje de “Error 503: Servicio no disponible”, junto a la línea “Servidor de cache Varnish”, que es la tecnología en la que se basa Fastly.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

ARCHIVO - En esta imagen del jueves 6 de mayo de 2021, un cartel del New York Times se ve en la fachada de su edificio en Nueva York. Muchos sitios web quedaron fuera de servicio tras una aparente cada generalizada de la firma de computacin en nube Fastly. Docenas de webs con mucho trfico, como las del New York Times, la CNN, Twitch, Reddit y el sitio del gobierno britnico, aparecan desconectadas. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

Published: June 8 , 2021 7 : 32 am Updated: June 8 , 2021 7 : 44 am

Published: June 8 , 2021 7 : 32 am Updated: June 8 , 2021 7 : 44 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.