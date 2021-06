Panamá comienza a vacunar a mujeres jóvenes con AstraZeneca

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Lineth, de 40 años y quien no quiso dar su apellido para mantener su privacidad, está desempleada y también fue a vacunarse. Llegó con su hijo de ocho años que la esperó sentado en una banca mientras formaba fila. “Es importante ponerse la vacuna, más por la familia que también tiene riesgo de contagiarse”, dijo. Mencionó que estaba pendiente desde hacía varios días cuando escuchó en la televisión que las mujeres de 30 años también podrían vacunarse. “No tengo miedo, no sentí nada de dolor, ni estoy nerviosa”.

“El virus no se va a ir, tengo hijos y me gustaría estar con ellos por mucho tiempo más”, dijo Morales que trabaja en un restaurante de comida rápida. “No tengo temor. Vamos a ver cómo reacciono, por ahora prevención y nada de miedo”, agregó.

