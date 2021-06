Perú: Fujimori confía en evitar la cárcel, insiste en fraude

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La candidata presidencial Keiko Fujimori ofrece una conferencia de prensa en Lima, Per, el sbado 12 de junio de 2021. Los peruanos an esperan saber quin se convertir en su presidente el prximo mes, ya que los votos de la segunda vuelta de las elecciones del 6 de junio siguen contndose. La diferencia entre los dos candidatos --la derechista Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo-- se redujo, aunque el segundo lidera el conteo. (Foto AP/Martn Meja)

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.