El COVID-19 exhibe desigualdades raciales y étnicas en EEUU

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Ramos no vivió para verlo. Murió el 15 de febrero a los 32 años, convirtiéndose no sólo en uno de los casi 600.000 estadounidenses que han fallecido durante el brote de coronavirus, sino en otro ejemplo del impacto desigual y cambiante del brote en los grupos étnicos y raciales del país.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.