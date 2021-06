Las Girl Scouts de EEUU se quedan con millones de galletas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Parisi comentó que Girl Scouts of the USA pronosticó que disminuirían las ventas este año debido a la pandemia. Sin embargo, las restricciones cambiaban constantemente y los pedidos de sus 111 concilios locales a los productores a finales del año pasado fueron demasiado optimistas.

Rebecca Latham, la directora general de Girl Scouts of New Mexico Trails, dijo que a su concilio le sobraron 22.000 cajas al final de la temporada de venta, aunque las niñas intentaron métodos innovadores como venta por autoservicio y entregas sin contacto.

“Es desafortunado, pero dado que es un programa dirigido por niñas y la mayoría de las galletas se venden en persona, era de esperarse”, dijo Kelly Parisi, una vocera de Girl Scouts of the USA.

Fotografa sin fecha proporcinada por Girl Scouts of New Mexico Trails de Henrique Valdovinos, izquierda, y otros trabajadores de salud en el Hospital de la Mujer Lovelace en Albuquerque, Nuevo Mxico, recibiendo una donacin de galletas como parte del programa Hometown Heroes de las nias exploradoras. (Girl Scouts of New Mexico Trails va AP)

