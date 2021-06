Adiós al COVID: California retira mayoría de restricciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los periodistas de The Associated Press Brian Melley en Los Ángeles, y Terence Chea y Janie Har en San Francisco contribuyeron a este despacho.

Para finales del verano la situación se agravó a tal grado y los casos aumentaron drásticamente que se impusieron nuevos cierres y toques de queda. Más personas dieron positivo a COVID-19 en California (3,8 millones y contando) y más gente murió a causa de la enfermedad (63.000) que en cualquier otro lugar del país, aunque la tasa de decesos per cápita del estado —el más poblado de la nación— no fue tan alta como en otras regiones de Estados Unidos.

Copyright 2021 Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.