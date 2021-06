AP dice que no usará nombres en notas de delitos menores

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

NEW YORK – The Associated Press informó el martes que ya no publicará los nombres de las personas acusadas de delitos menores, debido a que existe la preocupación de que esas historias puedan tener efectos duraderos y dañinos en internet, lo cual puede dificultar que la gente continúe con sus vidas.

