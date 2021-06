Colombia: ELN, principal sospechoso de atentado a militares

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Los carros bomba han sido un arma de terrorismo y guerra que ha sido usada con cierta frecuencia en Colombia tanto en el conflicto armado como también por parte de grupo de Los Extraditables como Pablo Escobar, del cartel de Medellín, y recordemos que en Colombia las FARC usaron un carro bomba contra la Escuela Superior de Guerra en 2006”, dijo a The Associated Press Alejo Vargas, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Colombia.

Sin embargo, el ELN no ha reconocido ser el autor del atentado contra la base militar en Cúcuta y el gobierno no ha aportado pruebas que lo demuestren ni ha dicho cuál fue el móvil del ataque.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.