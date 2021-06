EEUU: Jurado debate salario mínimo para migrantes detenidos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Mell también destacó las cláusulas en el contrato de GEO con el ICE que afirman que cualquier empleado que contrate GEO debe tener estatus legal para trabajar en Estados Unidos, y estos presos no lo tienen. “El contrato es claro: Los detenidos no son empleados”, dijo Mell. “No pueden serlo”.

La compañía respondió que los detenidos no son empleados. Incluso si lo fueran, asegura la empresa, sería ilegalmente discriminatorio que el estado obligara a GEO a pagarles el salario mínimo — actualmente de 13.69 dólares por hora — cuando Washington no les paga salario mínimo a los reclusos que realizan labores en las prisiones y centros de detención del estado.

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.