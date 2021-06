Isla mexicana recibe primer crucero tras el azote pandémico

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

México no pide prueba de coronavirus para los pasajeros que llegan, y la evidencia anecdótica indica que los turistas se sienten atraídos por los complejos turísticos del Caribe mexicano en parte porque no ha habido cierre y porque las precauciones de salud son en gran parte voluntarias. Muchos visitantes se quitan sus mascarillas cuando llegan a sus hoteles o clubes de playa.

“La empresa propuso que el grupo de no vacunados únicamente pueda desembarcar con la contratación de excursiones con protocolos de burbujas sanitarias, no a cualquier lugar”, dijo Joaquín. “Como pueden ver, son condiciones muy estrictas que traen estos cruceros”.

Funcionarios del estado de Quintana Roo, en la costa caribeña, dieron la bienvenida al Adventure of the Seas, de la línea Royal Caribbean, luego de que llegó procedente de Nassau, en Las Bahamas, a una de las escalas más concurridas del mundo para cruceros.

