Royal Caribbean pospone el viaje inaugural del nuevo crucero después de que miembros de la tripulación dan positivo por COVID-19

PORT EVERGLADES, Fla. – El viaje inaugural del nuevo barco Odyssey of the Seas de Royal Caribbean desde Port Everglades estaba programado para fines de junio, pero se ha pospuesto después de que ocho miembros de la tripulación dieran positivo por COVID-19, confirmó en las redes sociales el presidente y ceo de la compañía, Michael Bayley.

Royal Caribbean’s Odyssey of the Seas pulls into Port Everglades.

