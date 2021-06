AP EXPLICA: ¿Quién será el nuevo presidente de Perú?

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Desde el partido de Fujimori afirman haber hallado firmas de miembros de mesas electorales que no coinciden con sus documentos de identidad, que hubo mesas “sospechosas” en las cuales Fujimori no obtuvo ningún voto y que algunos miembros de mesa en varias partes del país eran familiares entre sí.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.