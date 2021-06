Biden se dispone a aprobar feriado por libertad de esclavos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“También me recuerda lo que no tenemos hoy”, afirmó. “Y es el pleno acceso a la justicia, la libertad y la igualdad. Todo esto a menudo escasea en lo que toca a la comunidad negra”.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.