EEUU e Israel: nuevos líderes, nueva era

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Ellos están marcando el comienzo de una era que ya no está definida por la poderosa personalidad del ex primer ministro Benjamin Netayahu, quien desafió repetidamente al gobierno de Barack Obama y luego cosechó las recompensas de una cálida relación con el presidente Donald Trump.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.