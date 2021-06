900 empleados del Servicio Secreto se infectaron de COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los registros del Servicio Secreto muestran que 881 personas en la nómina de la agencia supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional fueron diagnosticadas con COVID-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 9 de marzo de 2021, según documentos obtenidos por la organización Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, CREW), con sede en Washington, D.C.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.