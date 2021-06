Condado de Michigan busca recuento de votos de comicios 2020

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La gente ha intentado explotar a nuestro condado, tratando de persuadirnos para realizar una auditoría cuando no hay absolutamente ningún indicio de que hubo fraude”, dijo Owen Goslin, miembro de un grupo activista llamado Center for Change Northern Michigan.

La junta propuso contratar a un “auditor electoral acreditado” para que examine si el equipo de votación del condado había estado “en comunicación con algún equipo no autorizado y si hay alguna prueba de que alguna computadora no autorizada haya manipulado realmente” los votos.

