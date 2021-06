NASA busca forma de lavar ropa de astronautas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La NASA quiere cambiar eso — si no en la estación, al menos en la Luna y en Marte — y dejar de botar toneladas de ropa sucia cada año, colocándola en la basura a ser incinerada en naves descartadas. Así que está colaborando con Procter & Gamble Co. para determinar cuál es la mejor forma de limpiar la ropa de los astronautas en el espacio para que ellos la puedan reusar durante meses e incluso años, como en la Tierra.

En esta imagen tomada de un video de la NASA, el astronauta francs Thomas Pesquet, aln fondo; y el estadounidense Shane Kimbrough trabajan en las afueras de la Estacin Espacial Internacional. el 20 de junio del 2021. Cmo lavan la ropa los astronautas en el espacio? No la lavan. Ellos usan su ropa interior, su ropa de ejercicios y todo lo dems hasta que no pueden soportar ms la suciedad y el olor y entonces la destruyen. La NASA quiere cambiar eso _ si no en la estacin, al menos en la luna y en Marte _ y dejar de botar toneladas de ropa sucia cada ao, colocndolas en la basura a ser incinerada en naves descartadas. As que est colaborando con Procter & Gamble Co. para determinar cul es la mejor forma de limpiar la ropa de los astronautas en el espacio para que ellos la puedan reusar durante meses e incluso aos, como en la Tierra. (NASA va AP)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.