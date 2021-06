Juez en caso Floyd rechaza pedido de nuevo juicio a policía

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Cahill también rechazó el pedido de Nelson de una audiencia sobre posible violación de normas por un miembro del jurado. La defensa dijo que el jurado Brandon Mitchell no fue sincero durante el proceso de selección porque no mencionó su participación el año anterior en una marcha en honor del reverendo Martin Luther King, el líder del movimiento por los derechos civiles asesinado en 1968. Los fiscales dijeron que Mitchell declaró abiertamente sus posiciones durante los interrogatorios a los posibles miembros del jurado.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.