Reporte sobre ovnis en EEUU ofrece pocas conclusiones

WASHINGTON – Un esperado reporte del gobierno estadounidense sobre ovnis no encuentra vinculaciones con extraterrestres en 144 avistamientos de “fenómenos aéreos no identificados” u “observaciones inexplicables”, pero tampoco ofrece muchas conclusiones.

