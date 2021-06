EEUU mete acelerador para lograr meta de vacunación COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Hasta hoy, unos 170 millones de adultos estadounidenses han recibido al menos una vacuna. Un análisis de The Associated Press sugiere que es posible que la meta de Biden se alcance hasta finales de julio con las tasas actuales de vacunación.

No está claro qué tan bien está funcionando la estrategia de promoción. Las tasas de vacunación han caído por debajo de 1 millón por día y aún no hay señales de cambio. El gobierno ya reconoció que no alcanzará el objetivo de Biden de vacunar al 70% de los adultos antes del 4 de julio, cuando el país celebra el Día de la Independencia.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.