Familia de argentina entre desaparecidos de derrumbe en Florida

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“El viernes estaba ahí y estaba a unas cuadras de distancia y comenzó a salir humo. Me dijo: ‘Sólo espero que pueda enterrar a mis padres y no sólo sus cenizas’", comentó.

Los restos de 11 personas han sido encontrados después de que colapsara un edificio de 12 pisos ubicado en una playa de Florida, informaron el lunes las autoridades. The Associated Press ha estado reportando breves descripciones sobre los muertos y los desaparecidos.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.