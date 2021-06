Nicaragua: opositor no descarta ser el próximo detenido

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Alemán afirmó que no volverá a exiliarse como lo hizo en 2018 y que CxL no abandonará el proceso electoral. “Ellos pretenden que no participemos para que no alcemos la voz ante un posible fraude”.

“Estoy preparado para la cárcel y para la muerte”, dijo en una entrevista virtual con The Associated Press el fundador de una organización estudiantil que surgió tras la revuelta social de 2018 y que ahora es parte de la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), una fuerza opositora que busca derrotar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.

