Diputada trans peleará por cambios en constitución de México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“El hecho de llegar no quiere decir que me van a poner una alfombra roja y ya se solucionó todo. No será tarea fácil”, afirmó al reconocer que como minoría le tocará transitar un camino que estará lleno de obstáculos que vendrán de los sectores conservadores de la cámara baja, entre los que incluyó a algunos miembros de su propio partido, el oficialista Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.